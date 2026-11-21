La diputada nacional Marcela Pagano confirmó a través de sus redes sociales la presentación de un pedido de juicio político contra el ministro de Economía de la nación, Luis Caputo.

Mediante un posteo en la red social X, la legisladora, que formó parte de La Libertad Avanza, publicó el escrito presentado ante la Justicia. “Ante el evidente fracaso del modelo financiero y las desastrosas consecuencias al pueblo argentino, presenté pedido de juicio político por mal desempeño de funciones a Luis Caputo.

Ante el evidente fracaso del modelo financiero y las desastrosas consecuencias al pueblo argentino, presenté pedido de juicio político por mal desempeño de funciones a @LuisCaputoAR Hay que frenar su timba con la $ del pueblo. PD: devolvé el oro, rufián! pic.twitter.com/ROuTMjVLdS — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 21, 2026

Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Luis Caputo:

En los detalles de la acusación, Pagano apuntó al funcionario de seis cargos distintos por su desempeño en la administración pública, que dieron lugar a “resultados medibles, incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales”, sumado a “conductas impropias del cargo”.

En específico, la periodista pidió investigar “la destrucción del entramado productivo, con 32.429 empresas empleadoras menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026; la recesión y el fracaso de la programación macroeconómica que la ley le encomienda; el desentendimiento sobre el oro de las reservas, expuesto en su respuesta al periodista Eduardo Feinmann del 16 de noviembre de 2026.

“Todos se fundan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de esta Cámara (en alusión a la Cámara de Diputados) y declaraciones públicas del propio ministro”, agregó.

El pedido de juicio político contra el ministro de Economía pasará a la órbita de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dictaminará los pasos a seguir en los próximos días.