La Ciudad de Mendoza prepara un operativo especial de tránsito para este domingo 22 de noviembre, cuando se realizará una nueva edición de la Maratón Nocturna 2026. La competencia reunirá a corredores de distintos niveles y contará con dos modalidades: una prueba competitiva de 10 kilómetros y un recorrido KIDS/Familiar.

La concentración de los participantes comenzará a las 20.30 en la explanada de Casa de Gobierno, sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo, donde también estará ubicada la largada oficial.

Debido al desarrollo de la carrera, el municipio dispuso cortes totales e interrupciones intermitentes en distintos sectores del centro y del Parque General San Martín. Las restricciones principales se extenderán entre las 20.30 y las 22.30, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas y ordenar la circulación vehicular.

Qué calles estarán cortadas durante la maratón

Las interrupciones totales alcanzarán las siguientes arterias y sectores:

Barrio Cívico: calle Virgen del Carmen de Cuyo, desde La Pampa hasta avenida Mitre.

Avenida Mitre: desde Virgen del Carmen de Cuyo hasta Rivadavia.

Rivadavia: desde Patricias hasta 25 de Mayo.

Chile: desde Montevideo hasta Espejo.

Sarmiento y Emilio Civit: desde Chile hasta Boulogne Sur Mer.

Parque General San Martín: Los Plátanos, desde Boulogne Sur Mer, avenida del Prado Español y el circuito del lago.

Además, las intersecciones con las calles transversales tendrán interrupciones intermitentes a medida que avance la competencia. A estos sectores se suman dos cortes permanentes por obras: calle Yrigoyen, desde República del Líbano hasta San Martín, y avenida San Martín, desde Brasil hasta avenida Peltier.

Cuáles serán las vías alternativas para circular

Para facilitar los desplazamientos durante el evento, el municipio estableció distintos recorridos alternativos según el sentido de circulación.

Quienes necesiten trasladarse de sur a norte podrán utilizar:

Por el oeste: el interior del Parque General San Martín, avenida de Circunvalación Carlos Thays y Lencinas.

Por el este: España, San Martín y San Juan.

En sentido norte a sur, las opciones serán:

Por el oeste: Lencinas, Carlos Thays y Corredor del Oeste.

Por el este: 9 de Julio, San Martín y Rioja.

Para quienes deban cruzar la Ciudad de este a oeste, estarán disponibles:

Por el sur: Peltier y Pueyrredón.

Por el norte: Necochea, Las Heras y Juan B. Justo.

En tanto, para circular de oeste a este se podrá optar por:

Por el sur: Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno.

Por el norte: Lencinas, Nicolás Avellaneda y Gutiérrez.

El operativo también afectará al transporte público. El servicio del Metrotranvía permanecerá interrumpido durante una hora, entre las 21 y las 22 del domingo, en coincidencia con el desarrollo de la competencia. Por este motivo, se recomienda a los usuarios tener en cuenta la modificación y organizar sus traslados con anticipación.