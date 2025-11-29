Maratón Nocturna 2025: todo lo que tenés que saber

La Ciudad de Mendoza llevará adelante la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, uno de los eventos deportivos y recreativos más esperados del año. La carrera se realizará este sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30 desde la explanada de la Casa de Gobierno. La propuesta incluye dos modalidades: un circuito competitivo de 10 kilómetros y otro familiar de 2 kilómetros, pensado para todas las edades y niveles. Los cupos ya se encuentran completos.

Presentación del libro “Correr para no temblar”

En el marco del evento, el sábado 29 a las 11 h se presentará en La Báscula (Nave Cultural) el libro “Correr para no temblar”, del periodista y productor Daniel Yúdica. Con más de cuatro décadas de trayectoria en medios y un Martín Fierro obtenido en 2018 por su programa “Mendoza Deportiva”, Yúdica comparte en esta obra una mirada personal sobre los desafíos, la superación y el vínculo entre running y resiliencia.

La actividad será abierta y gratuita, integrándose a las iniciativas con las que la Ciudad busca unir deporte, cultura y comunidad.

Recorrido

La carrera partirá y finalizará en la explanada de Casa de Gobierno. Desde allí, los participantes recorrerán La Pampa, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, para luego ingresar a los Portones del Parque General San Martín. El trayecto continuará por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago. El regreso se hará por Emilio Civit, Sarmiento, Rivadavia y Mitre, hasta llegar nuevamente al punto de partida.

Las personas que asistan contarán con estacionamiento gratuito en Casa de Gobierno, sobre calle Peltier (sector sur). También habrá un punto de aliento con DJ en los Portones del Parque y una propuesta gastronómica a cargo de los foodtrucks Taimara Licuados y Habemus Papas, instalados en Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen.

La competencia premiará con montos en efectivo a los tres primeros puestos de la categoría general femenina y masculina de los 10 kilómetros:

1º puesto: $400.000

2º puesto: $300.000

3º puesto: $200.000

Tránsito y transporte

La Ciudad implementará un operativo especial de tránsito por la realización de la carrera, con cortes en distintos sectores y alternativas de circulación para asegurar el orden vehicular. Además, el servicio del Metrotranvía quedará interrumpido entre las 21.30 y las 22.30.