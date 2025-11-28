Maratón Nocturna 2025: conocé las vías alternativas previstas para circular

La Municipalidad de Mendoza informó que este sábado 29 de noviembre se aplicará un operativo de tránsito por la realización de la Maratón Nocturna 2025. A partir de las 21 quedarán interrumpidas varias calles del centro y del Parque General San Martín para garantizar la seguridad de los corredores.

Desde las 21 se realizarán cortes totales en Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia y en los alrededores del lago del Parque General San Martín. En las intersecciones con calles transversales habrá interrupciones de manera intermitente.

Vías alternativas según sentido de circulación

Sur a Norte: por el interior del Parque, Club Hípico, Carlos Thays o Lencinas; también por España, San Martín o San Juan.

Norte a Sur: por Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico o Corredor del Oeste; o por 9 de Julio, San Martín y Rioja.

Este a Oeste: por Peltier y Pueyrredón, o por Necochea, Las Heras y Juan B. Justo.

Oeste a Este: por Sobremonte y Pedro Molina, con desvíos por Peltier y Mariano Moreno, o por Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez.

Transporte público

El Metrotranvía suspenderá su servicio entre las 21:30 y las 22:30 debido al operativo.

Información de la carrera

La largada será a las 21:30 con dos modalidades: un circuito competitivo de 10 kilómetros y otro recreativo de 2 kilómetros. Los kits se entregan en la Nave Cultural La Báscula el viernes 28 de 10 a 17 y el sábado 29 de 10 a 13.