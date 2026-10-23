Maracanazo Pincha: Estudiantes aguantó con uno menos, le ganó por penales a Flamengo y jugará la final de la Libertadores

Tal como en aquellas noches coperas bajo el mando del recordado Alejandro Sabella, el Pincha cruzó el Rubicón. Estudiantes de la Plata hizo la heróica en el mítico Maracaná y le ganó por penales al Flamengo tras haber igualado 0 a 0 en los noventa minutos y jugará la final de la Copa Libertadores 2026. En último partido, que se disputará en el estadio Centenario de Montevideo el sábado 28 de noviembre, deberá verse las caras con otro gigante brasilero: Palmeiras.

Como era de esperarse, no fue fácil la tarea para el Pincha. Pese a haber sido levemente superior al Fla en La Plata, el 0 a 0 había dejado un sabor amargo entre los futbolistas dirigidos por el Cacique Medina. El resultado dejaba a los brasileros en una posición de favoritos: la localía, el peso del Maracaná y el dominio continental que han sabido tener en los últimos diez años junto a Palmeiras jugaban un papel preponderante. O al menos eso se pensaba en la previa.

Porque una vez que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera pitó el inicio del partido, el Pincharrata se olvidó de la condición de visitante, de la afición carioca, del Maracaná y de la condición de favoritos de su rival. Con el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes, los platenses salieron a jugar de igual a igual y -por momentos- pudieron mostrarse superiores.

Sin embargo, todo cambió durante los primeros minutos del segundo tiempo cuando Baltazar Rodríguez se iba expulsado por doble amonestación. A partir de ese momento, todo fue cuesta arriba.

Pese a la adversidad, los argentinos no bajaron los brazos, se arremangaron y resistieron cada embate del Fla, que puso toda la carne en el asador para llevarse el partido en los minutos finales. La más clara estuvo sobre el final: el recién ingresado Gonzalo Plata ingresó solo y cabeceó con fuerza hacia el arco… sin embargo, aparecería Muslera para salvar al Pincha. Sería la primera gran aparición del arquero uruguayo, que ya anticipaba que sería su noche.

La serie, con un global de 0 a 0, se tendría que definir por penales. Allí, nuevamente emergería la imponente figura de Muslera. Una figura internacional tras desfiló frente al arquero del Pincha… Jorginhno, Paquetá y finalmente Bruno Henrique. Todos y cada uno de ellos se toparon con la muralla uruguaya, que tuvo una noche consagratoria para darle el pase a la final a Estudiantes, que jugará el partido definitorio de la Libertadores por primera vez desde el 2009, cuando se consagró, de la mano de Juan Sebastián Verón (hoy presidente de la institución) ante Cruzeiro.

El último escollo de Estudiantes será, justamente, otro equipo de Brasil. Tras vencer a Flamengo, deberá verse las caras con el otro gran cuco que ha tenido el continente en la última década: Palmeiras. La cita será el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.