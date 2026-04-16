Maracanazo leproso: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en Brasil e hizo historia

La Lepra no para de hacer historia. Independiente Rivadavia dio el batacazo y venció a Fluminense de Brasil por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026, el cual se llevó a cabo este miércoles en el mítico estadio Maracaná, y que contó con el arbitraje del colombiano Jhon Alexander Ospina Londoño.

En su primera aventura fuera de casa en el plano internacional, la Lepra tenía la misión de imponerse ante un gigante del continente: Fluminense, que venía de ser semifinalista en el último Mundial de Clubes. Y por si eso no fuera condimento suficiente, el escenario del momento histórico era uno de los estadios más emblemáticos a nivel mundial: el mítico Maracaná.

De no hacer pie a equiparar las acciones

Con todo eso sobre sus espaldas salieron a jugar los dirigidos por Alfredo Berti. Si bien salieron a jugar sin prejuicios, los Azules rápidamente se vieron en desventaja: a los 10′ el Flu hilvanó una jugada colectiva que concluyó Guilherme Arana para poner el 1 a 0. El inicio del partido auguraba una noche negra para los mendocinos, que no hacían pie en Brasil.

¡ASÍ TOCA EL FLUZAO DE ZUBELDÍA! Arana apareció en soledad en el segundo palo y la cruzó para el primero de Fluminense ante Independiente Rivadavia.



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Sin embargo, con el correr de los minutos, de a poco, fue saliendo del asedio y el encuentro se fue equiparando. Si bien la Lepra ya no estaba arrinconada contra su arco, tampoco generaba situaciones que hicieran tambalear a la defensa local. O al menos así era hasta los 37′,minuto en el que los Azules sacaron a relucir una de sus armas: la pelota parada. Tras un tiro libre que cayó al área, y tras un cabezazo de Leonard Costa, Fabrizio Sartori con un testazo anotó un gol que quedará en la historia del club mendocino. 1 a 1 y todo a foja cero.

¡¡LA LEPRA MENDOCINA NO SE ACHICA!! SARTORI CABECEÓ Y MARCÓ EL 1-1 ENTRE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y FLUMINENSE. HISTÓRICO.



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Un segundo tiempo para la historia

Ya en el complemento, la Lepra salió mejor plantado, con otra decisión. Ya sin los nervios del principio del partido, los mendocinos apelaron a un juego que les sienta bien: cortar circuitos de juego en el centro de campo y aprovechar la velocidad de sus atacantes para lastimar cada vez que se les presente la ocasión.

Y la estrategia le pagó rápido a los visitantes. A los 51′, entre el arquero Fábio y sus defensores concatenaron una serie de horrores que la Lepra no perdonó. Luego de varios rebotes, Álex Arce se encontró con una pelota dentro del área y, con el arco a su merced, anotó el 2 a 1 que desató la alegría de los mendocinos.

¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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A partir de ese momento, la Lepra se dedicó a administrar los tiempos del partido. Por momentos, incluso parecía que los dirigidos por Berti eran los que tenían una basta experiencia en competencias internacionales.

Si bien sobre el final el Flu fue a buscar con todo el empate e hizo sufrir a la defensa de Independiente Rivadavia, el equipo visitante se aferraría al resultado y no dejaría escapar la victoria.

Consumado el triunfo, los jugadores leprosos estallaron de alegría y celebraron en el terreno de juego un triunfo que quedará marcado en una historia que este grupo de jugadores se ha acostumbrado a reescribir semana a semana.

El futuro de la Lepra

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será el próximo lunes, ante Banfield. Luego, será el turno de otra cita histórica: deberá jugar con Gimnasia y Esgrima de Mendoza el clásico, el primero en la Liga Profesional.

Ya pensando en la Libertadores, la próxima fecha los Azules recibirán a Deportivo La Guaira de Venezuela.