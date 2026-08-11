Manzano compró Metrogas: los detalles de la multimillonaria operación y qué falta para que se haga cargo de la compañía

José Luis Manzano, junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se impuso en la puja por el control de Metrogas tras ofrecer US$780 millones por el 70% de las acciones de la compañía.

La propuesta fue presentada a través de Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por el consorcio Edelcos. De esta manera, Manzano suma una de las principales empresas de servicios públicos a un grupo que ya tiene una fuerte presencia en el sector energético.

La operación fue confirmada por YPF, que -a través de un comunicado oficial- informó que “en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en MetroGAS por un monto de US$780 millones”.

El acuerdo incluye el 70% de las acciones de Metrogas y también el 5% del capital social y de los derechos de voto de Metroenergía. De esta manera, YPF se desprenderá de la totalidad de su participación accionaria en ambas compañías como parte de la operación.

Este movimiento se produce luego de un proceso de recuperación financiera de la distribuidora de gas. Entre 2023 y 2025, Metrogas duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento. Esta mejora se produjo en paralelo con la recomposición tarifaria iniciada en 2024. La compañía también volvió a distribuir dividendos entre sus accionistas, algo que no ocurría desde 2001.

Cabe resaltar que, sin embargo, la operación todavía no está cerrada. La adquisición se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Qué falta para que Manzano tome el control

La adquisición todavía debe atravesar distintas instancias regulatorias antes de concretarse. Uno de los puntos pendientes está relacionado con la licencia de Metrogas, vigente desde hace 35 años y con vencimiento previsto para diciembre de 2027. El Enargas recomendó extenderla por otros 20 años, aunque la decisión final todavía está pendiente.

Además, Edenor deberá realizar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones de Metrogas que permanecen en manos de otros accionistas, entre ellos la Anses y el propio Manzano.

Manzano gana peso en los los servicios públicos

La compra de Metrogas profundiza la presencia de Manzano, Vila y Filiberti en el negocio de los servicios públicos.

En 2021, el grupo adquirió Edenor a Pampa Energía. La distribuidora eléctrica cuenta con alrededor de 3,41 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Metrogas, por su parte, abastece a unos 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado argentino de distribución de gas. Su red atiende a hogares, comercios e industrias de la región metropolitana.

Con la incorporación de Metrogas, el grupo pasará a tener una posición relevante en los dos principales servicios energéticos domiciliarios del norte del AMBA: electricidad y gas.