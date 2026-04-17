Manuel Adorni sigue en el ojo de la tormenta: afirman que gastó miles de dólares en un viaje a Bariloche

Manuel Adorni no para de sumar disgustos. En medio de la polémica por sus viajes familiares, el jefe de Gabinete nacional volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera una nueva “escapada” con su familia. En esta ocasión, el destino es nacional: Bariloche.

De acuerdo a la información que circuló durante las últimas horas de este jueves, Adorni estuvo alojado en el exclusivo Hotel Llao Llao -en San Carlos de Bariloche- durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024. Cabe destacar que el establecimiento, ubicado entre los lagos Moreno y Nahuel Huapi, es uno de los más exclusivos del país.

En ese marco, trascendió que las cabañas familiares rondaban entre 670 y 700 dólares por noche en las fechas en las que estuvo alojado el funcionario. Así, según esos datos difundidos, el gasto de Adorni y su familia habría superado los 6.000 dólares sólo en alojamiento, sin contar pasajes aéreos ni consumos dentro del hotel.

El lujoso hotel donde Adorni se habría alojado con su familia en 2024.

Lo llamativo de la situación es que en esa época Manuel Adorni ocupaba el rol de vocero presidencial de Javier Milei, cargo por el que -según él mismo reveló en el programa de Mirtha Legrand- cobraba $1.700.000.

La Justicia confirmó el viaje de Adorni a Aruba

Mientras trascendía el viaje a Bariloche, la Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

Según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, los pasajes en primera clase costaron 1.450 dólares cada uno, lo que totaliza 5.800 dólares para el grupo familiar.

Cabe resaltar que la investigación judicial intenta determinar si el funcionario es culpable de enriquecimiento ilícito. En ese marco, la causa busca determinar si los gastos de Adorni se corresponden con sus ingresos. Para ello, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear el origen de los fondos.