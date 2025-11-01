Manuel Adorni no asumirá su banca en la Legislatura: ¿quién tomará su lugar?

La confirmación de que Manuel Adorni será el reemplazo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete desató una cambios dentro del Gobierno nacional y en el ámbito legislativo. Ahora, el vocero no podrá asumir su banca en la Legislatura porteña y deberá ocupar su lugar el primer suplente de la lista.

Este viernes, el vocero presidencial y diputado porteño electo en los comicios locales que la Ciudad de Buenos Aires celebró el 8 de mayo fue designado jefe de Gabinete por Javier Milei en reemplazo del renunciante Guillermo Francos, que presentó su dimisión “ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el gabinete nacional”.

Adorni encabezó la lista de La Libertad Avanza de aspirantes al parlamento porteño y fue protagonista de la campaña junto al Presidente. El eslogan fue “Adorni es Milei”. La nómina violeta ganó esa compulsa con el 30,13% de los votos.

Qué había dicho Adorni sobre no asumir la banca

“Es una fake“, respondió Manuel Adorni el 21 de mayo, cuando le preguntaron si, como se decía, había decidido no asumir en la Legislatura porteña. “Estoy cansado de repetir que efectivamente voy a presentar mi renuncia el 9 de diciembre”, abundó.

Tras el repentino cambio de rol del vocero, su banca en la Legislatura será ocupada por quien encabeza la lista de suplentes, Tomás Kohen, referente libertario de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.