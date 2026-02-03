Manuel Adorni justificó la salida de Marco Lavagna del INDEC: “Queremos que la gente…”

Luego de la sorpresiva salida de Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), desde el Gobierno nacional salieron a dar detalles sobre el cambio de conducción del organismo. En una entrevista televisiva, quien tomó la palabra fue Manuel Adorni, Jefe de Gabinete.

Según Adorni, la desvinculación se produjo en “buenos términos”, aunque reconoció que existía una diferencia de criterios respecto a la actualización de la metodología utilizada para medir la inflación.

En ese sentido, el funcionario explicó que el contrapunto se dio a partir de la intención de Lavagna de implementar una nueva medición del índice de precios a partir de enero de 2026. Si bien Adorni admitió que la canasta de consumo requiere una actualización, señaló que el presidente Javier Milei consideró que no era “razonable” realizar ese cambio en el actual contexto del programa económico, ya que “si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que lo habíamos manipulado“.

En ese contexto, el Jefe de Gabinete remarcó que el Ejecutivo busca mantener la metodología vigente para que los datos sean comparables con los últimos dos años de gestión. “Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene constante”, indicó.

Sobre el cambio en la conducción del INDEC, el Jefe de Gabinete subrayó que se trató de una determinación directa del Presidente, con el objetivo de evitar cuestionamientos políticos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. Además, recordó que incluso en meses recientes en los que la inflación registró leves subas, el Gobierno no intervino en el funcionamiento del organismo. “Nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar si la inflación baja, sube o se mantiene constante”, sentenció.