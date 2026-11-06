Manuel Adorni: el fiscal no encontró pruebas de enriquecimiento ilícito, pero pidió investigar una posible evasión

La causa judicial contra Manuel Adorni tuvo un giro este viernes, luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita concluyera que no existen elementos suficientes para acusarlo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, solicitó que la investigación continúe para determinar si el exjefe de Gabinete de Javier Milei cometió delitos tributarios.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el expediente sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, al considerar que persisten interrogantes sobre el origen y la declaración de determinados fondos utilizados por Adorni.

La decisión no implica el sobreseimiento del exfuncionario ni el cierre definitivo de la causa. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si corresponde trasladar el expediente a otro fuero.

Por qué el fiscal descartó la acusación por enriquecimiento ilícito

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó la evolución patrimonial de Adorni durante su paso por la función pública.

Entre las operaciones analizadas figuraron compras de propiedades, gastos personales, movimientos financieros y pagos realizados en efectivo.

Uno de los principales argumentos presentados por la defensa estuvo relacionado con inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de que Adorni ingresara al Gobierno.

El exfuncionario aseguró que había invertido aproximadamente USD 200.000 en criptomonedas y que posteriormente obtuvo más de USD 591.000 por su venta.

Según el dictamen fiscal, las pruebas reunidas no permitieron refutar esa explicación ni demostrar que el patrimonio cuestionado se hubiera generado de manera ilícita durante el ejercicio de la función pública.

Los movimientos de dinero que siguen bajo investigación

Pese a esa conclusión, Pollicita consideró que existen elementos que justifican profundizar el análisis de posibles irregularidades impositivas.

Durante la investigación se identificaron gastos superiores a USD 402.000, de los cuales aproximadamente USD 374.000 habrían sido abonados en efectivo.

También se detectó una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos comprobados y determinados gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas.

Entre las operaciones examinadas se encuentran compras inmobiliarias, refacciones, viajes y movimientos vinculados con criptomonedas.

El fiscal solicitó que se determine si estos fondos fueron correctamente declarados y si existieron posibles maniobras de evasión de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Qué pasará con la causa contra Manuel Adorni

El próximo paso dependerá del juez Ariel Lijo, quien deberá evaluar el pedido de la Fiscalía para que la investigación continúe en el fuero Penal Económico.

En caso de concretarse el traslado, la Justicia deberá determinar si las inconsistencias detectadas constituyen infracciones tributarias o posibles delitos.

De esta manera, la hipótesis de enriquecimiento ilícito perdió sustento para la Fiscalía, pero la situación judicial de Adorni continúa abierta, con el foco puesto en el tratamiento impositivo de su patrimonio.