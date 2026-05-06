Manuel Adorni, el “cisne negro” del Gobierno de Javier Milei

En la teoría del riesgo, un “cisne negro” es ese evento improbable que, cuando ocurre, altera por completo el escenario. No se lo ve venir, pero una vez que aparece, reordena el tablero. En la dinámica política del gobierno de Javier Milei, esa figura parece empezar a encarnar en Manuel Adorni.

Durante meses, Adorni fue mucho más que un vocero. Se convirtió en el principal traductor del ideario libertario, en el encargado de bajar a tierra las decisiones de la Casa Rosada. En un gobierno que muchas veces comunica desde la disrupción, su rol fue el de ordenar el caos narrativo. O, al menos, intentarlo.

Pero la lógica del cisne negro no tiene que ver solo con la sorpresa, sino con el impacto. Y en las últimas semanas, el nombre de Adorni empezó a salir del cómodo lugar del portavoz para ingresar en una zona mucho más incómoda: la de protagonista involuntario de la agenda. Cuestionamientos judiciales, denuncias cruzadas y versiones sobre presiones a testigos lo colocaron en el centro de una escena que el oficialismo no controla del todo.

El problema para el Gobierno no es únicamente jurídico. Es, sobre todo, político. Porque Adorni no es un funcionario más: es una pieza clave en la construcción del relato oficial. Si su credibilidad se erosiona, también se resiente uno de los pocos canales estables de comunicación que tiene la gestión Milei.

En este punto aparece la verdadera dimensión del “cisne negro”. No se trata de anticipar una caída inevitable ni de exagerar su peso específico, sino de entender que, en un esquema tan personalista como el actual, cualquier fisura en una figura central puede amplificarse rápidamente. Más aún en un contexto de alta sensibilidad pública y de oposición en estado de alerta permanente.

El oficialismo enfrenta entonces un dilema clásico: cerrar filas y sostener a uno de los suyos o tomar distancia para evitar que el costo político se expanda. Ninguna de las dos opciones es gratuita. La primera puede profundizar el desgaste; la segunda, debilitar la cohesión interna y enviar una señal de fragilidad.

Tal vez la clave esté en comprender que los cisnes negros no siempre destruyen sistemas: a veces los obligan a adaptarse. La pregunta es si el Gobierno de Milei tiene la flexibilidad necesaria para hacerlo o si, por el contrario, quedará atrapado en su propia lógica de confrontación permanente.

Por ahora, Adorni sigue en pie. Pero ya no es solo la voz del Gobierno. Es, también, una variable de riesgo. Y en política, cuando una figura pasa de ser activo a incertidumbre, el margen de error se reduce al mínimo.