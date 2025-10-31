“Manuel Adorni afirmó que el Ejecutivo trabajará con todos los gobernadores y con el Congreso “para alcanzar las reformas”

Este jueves, luego de dos horas de reunión entre el Ejecutivo con los gobernadores en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni dio un breve discurso en el que destacó que los mandatarios provinciales acompañarán las reformas que enviará el presidente Javier Milei al Congreso. Según expresó el portavoz, “la voluntad del Presidente es trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero del crecimiento“.

Pasadas las 19:30 horas, Adorni leyó un texto en el que afirmó que “el Presidente agradece a todos los gobernantes que coinciden y comprenden los cambios que Argentina necesita, con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro“.

Durante su breve intervención, el vocero señaló que el primer desafío del nuevo Congreso será “aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal“. Además, remarcó que el Ejecutivo “va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos. Ese es el principal objetivo del Gobierno Nacional en esta segunda mitad del mandato“.

En la misma línea, señaló que las premisas del Ejecutivo “se enmarcan en los acuerdos firmados en el Pacto de Mayo, ratificado por los gobernadores que participaron de la reunión junto al Presidente de la Nación“.

En ese sentido, Adorni recordó que “el pasado 26 de octubre los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron en favor de las reformas que el Presidente de la Nación había planteado en la campaña electoral“, y aseguró que en esta reunión “se dio un paso importante en ese camino que comenzó cuando los argentinos decidieron terminar con el populismo en 2023“.

En otro pasaje del texto leído por el portavoz presidencial, se remarcó nuevamente que para Javier Milei considera esencial “potenciar el ahorro, aumentar la inversión porque la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector privado, y proteger la propiedad privada, porque es un pilar básico para estimular la inversión y convivir pacíficamente en sociedad“.

Adorni enfatizó que “la defensa de la propiedad privada es la base de todo lo que estamos hablando“, y sostuvo que generar las condiciones para el crecimiento de los salarios “vendrá de la mano de la inversión y del aumento de la productividad“. También apuntó contra las políticas de los gobiernos antecesores, al asegurar que “la famosa redistribución de la riqueza no era más que distribuir o multiplicar la miseria“.

“Si logramos esto, nuestro país tiene la oportunidad histórica de convertirse en un gigante en energía, minerales, tecnología y turismo. Si los impulsamos, cada provincia puede ser una potencia en sí misma“, expresó el funcionario, y aseguró que todo se encuentra “marcado dentro del Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal y la sustentabilidad de estas premisas“.

Adorni concluyó que “el país está en un momento bisagra. El mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes“, e insistió en que el Gobierno “va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso nacional para impulsar cada una de las reformas necesarias“.