“Manso Alojamiento”: la iniciativa de Mendoza para seguir impulsado el turismo en la provincia durante el verano

Este martes, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) presentó “Manso Alojamiento“, una nueva acción promocional que busca incentivar la demanda turística durante la temporada estival y fortalecer el posicionamiento de la provincia como destino competitivo durante todo el año.

Según se detalló, la propuesta estará vigente entre el 14 de noviembre y el 15 de febrero, y si bien está dirigida principalmente al turismo nacional, también podrán acceder mendocinos que deseen disfrutar de alojamientos locales.

Durante la presentación se detalló que podrán participar todos los alojamientos con domicilio en Mendoza que se encuentren registrados en el Emetur y que ofrezcan una estadía en base doble (para dos personas) más desayuno, con un valor total máximo diario de $100.000, impuestos incluidos.

La presentación oficial se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit y contó con la presencia de representantes del sector turístico y de la Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que la campaña apunta a “seguir moviendo la actividad con creatividad y trabajo conjunto del sector público y privado, además de demostrar que el nuestro no es un destino caro, sino competitivo, con una gran variedad y calidad de propuestas”.

Testa recordó que “cuando presentamos ‘Mendoza, Manso Destino’, dimos a conocer que la campaña contaba con una landing que permite sumar promociones que estimulen la demanda. Primero se dio con la gastronomía; después, con las bodegas, y ahora nos pone muy felices que se sume el sector hotelero“.

Durante el lanzamiento, también se anunció que las iniciativas Manso Menú y Mansa Bodega se extenderán hasta el 15 de febrero de 2026.

¿Cómo es la inscripción de los prestadores?

Podrán adherirse todos los alojamientos registrados en el Emetur, siempre que ofrezcan una estadía en base doble —para dos personas— más desayuno, con un valor total máximo diario de $100.000, impuestos incluidos.

El formulario de inscripción estará disponible hasta el 7 de noviembre en el sitio oficial www.mendoza.tur.ar. Luego de esta etapa, el equipo del Emetur verificará que los establecimientos cumplan con los requisitos y estén debidamente habilitados.

Los alojamientos seleccionados integrarán una página exclusiva de la promoción, accesible desde las redes del Emetur o su página web. Allí, los turistas podrán consultar las distintas opciones y realizar reservas directamente con los prestadores.