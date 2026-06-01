“Manos a la Olla”: la Ciudad de Mendoza se suma a la campaña del Banco de Alimentos

Con la llegada de las bajas temperaturas, la solidaridad vuelve a ponerse en marcha en Mendoza. Por primera vez, la Ciudad de Mendoza participará de “Manos a la Olla”, la tradicional campaña de invierno organizada por la Fundación Banco de Alimentos Mendoza, que tiene como objetivo reunir alimentos para preparar 70.000 porciones de guiso saludable destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social.

La convocatoria comenzará este 1 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio. Durante ese período, vecinos, instituciones y empleados municipales podrán colaborar donando arroz y lentejas, dos ingredientes fundamentales para garantizar el aporte nutricional y calórico de quienes más necesitan asistencia alimentaria durante la temporada invernal.

La campaña celebra este año su décima edición y continúa consolidándose como una de las acciones solidarias más importantes de la provincia. Actualmente, el Banco de Alimentos Mendoza trabaja junto a 85 organizaciones sociales y, a través de esa red de asistencia, acompaña a más de 49.000 mendocinos y mendocinas en distintos puntos del territorio provincial.

¿Dónde llevar las donaciones?

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus paquetes de arroz o lentejas a los siguientes puntos de recepción dispuestos en la Ciudad: