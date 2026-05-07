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Manipulación de alimentos en Tupungato: fechas, requisitos y cómo inscribirte paso a paso

El Municipio confirmó el cronograma de mayo para el Curso de Manipulación Segura de los Alimentos. Los detalles y requisitos en la nota.

El Municipio de Tupungato recordó que la capacitación en manipulación segura de alimentos es obligatoria para todas las personas que desarrollen tareas vinculadas a la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte o comercialización de productos alimenticios. La medida alcanza tanto a quienes ya trabajan en el rubro como a quienes podrían tener contacto con alimentos o materias primas.

Para acceder al curso, el primer paso es gestionar el pago de la tasa correspondiente (en la Oficina de Rentas ubicada en Av. Belgrano 348 o en la delegación de Cordón del Plata (calle El Álamo y Salvador Vidal), con atención de lunes a viernes de 7 a 13h). También existe la opción de abonar de manera virtual a través de la plataforma oficial.

Una vez realizado el pago, los interesados deben completar el formulario online disponible en la web del Municipio. Tras la inscripción, el Área de Bromatología envía un manual de estudio por correo electrónico (que debe ser leído previamente para aprovechar la capacitación y evacuar dudas durante la jornada), finalizando con una evaluación escrita obligatoria.

Para quienes no cuenten con acceso a internet, se habilitó la posibilidad de inscribirse de forma presencial en la oficina de Bromatología (ubicada en el primer piso del edificio municipal), garantizando así el acceso a la formación para todos los vecinos.

El cronograma de mayo establece que el curso se dictará los días 19 y 26 de mayo, de 8.30 a 12.30 horas, en el Centro Regional Universitario Tupungato (CRUT) (calle Alem y Dorrego, barrio Aeroclub, Villa Bastías). En tanto, la renovación de carnet se realizará el viernes 29 de mayo a las 8.30h, en el mismo espacio.

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