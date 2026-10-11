Manejaba una moto mientras bebía, tenía olor durante el control y “rompió” el alcoholímetro: terminó detenido en San Carlos

Un motociclista fue detenido en San Carlos luego de que la Policía lo sorprendiera circulando en una moto mientras ingería bebidas alcohólicas. El hombre fue sometido a un dosaje que arrojó 2,92 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó alojado en una comisaría.

El procedimiento ocurrió el sábado alrededor de las 12.15, en la intersección de la Ruta 40 y calle La Virgen. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Carlos detectaron al conductor de una Zanella de 125 cc durante un recorrido preventivo.

Según el reporte policial, al entrevistarlo, los efectivos advirtieron que tenía olor a alcohol y solicitaron la intervención de personal de Policía Vial para realizar el control correspondiente. La prueba confirmó la presencia de alcohol en una concentración de 2,92 gramos por litro de sangre.

Tras el resultado, el hombre quedó alojado en la Comisaría 18, a disposición de la autoridad competente, por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.