Manaos recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reducir la indemnización que debe pagarle a un mendocino

La empresa Refres Now SA, fabricante de la gaseosa Manaos, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar reducir la indemnización multimillonaria que debe pagarle a un viajante de San Rafael. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza había determinado que el monto a abonarle al trabajador ascendía a $807.676.293,72 más intereses.

En el marco de un litigio que suma varios capítulos, la empresa formalizó la presentación luego de que la Sala Segunda del máximo tribunal provincial fijara la condena y estableciera un plazo de cinco días hábiles -desde que quede firme la sentencia- para depositar el dinero. De acuerdo a información que los abogados de la firma le dieron a Diario Uno, junto con el recurso solicitaron que se suspendan los efectos del fallo.

Según explicaron los letrados, el recurso apunta a reducir la tasa de interés aplicada y demostrar la validez del acuerdo de conciliación firmado en 2018 entre la firma y el trabajador ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), en Buenos Aires. En ese entonces, la empresa abonó $236.000 en concepto de liquidación final e indemnización.

En relación al acuerdo firmado, la Justicia de Mendoza lo declaró nulo al considerarlo como una maniobra fraudulenta, ya que el trabajador habría continuado prestando tareas durante cuatro años más en las mismas condiciones. En ese sentido, para los magistrados el acuerdo tenía como objetivo modificar su encuadre laboral bajo un convenio más favorable para la empresa.

Por su parte, Manaos afirma que el acuerdo fue consensuado homologado por la autoridad laboral y con efectos de cosa juzgada, por lo que no debería ser revisado.

Por otra parte, desde la defensa plantean que el fallo fue arbitrario. De acuerdo a los argumentos esgrimidos, la Justicia resolvió cosas que no habían sido planteadas, como es justamente el caso de la nulidad del acuerdo conciliatorio.

Además, vuelve a poner sobre la mesa que el cálculo de intereses es desproporcionado y genera un daño patrimonial , por lo que solicitan que se revea la fórmula aplicada. En ese sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ya había revisado ese punto y modificó la tasa utilizada para el cálculo inicial del primer fallo.

Cabe recordar que el caso adquirió relevancia por el monto de la indemnización. En primera instancia, la Segunda Cámara Laboral de Mendoza había fijado una cifra cercana a los $1.500 millones, producto de multas e intereses aplicados. Posteriormente, la Suprema Corte provincial confirmó el fraude laboral pero modificó la fórmula de intereses, lo que redujo la condena a poco más de $807 millones, más los intereses que continúan corriendo desde abril de 2025 hasta el efectivo pago.

De este modo, con este escenario, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá definir si interviene en el caso y si habilita la revisión del monto de la condena.