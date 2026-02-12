Search
Manaos deberá pagarle más de $800 millones a un mendocino tras un fallo histórico de la Justicia

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una indemnización millonaria a favor de un ex trabajador de Refres Now S.A.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó firme una sentencia que ordena a la firma Refres Now S.A., conocida comercialmente por la gaseosa Manaospagar $807.676.293,72 a un ex empleado en concepto de indemnización, suma que continuará actualizándose hasta que se concrete el pago efectivo.

El trabajador, oriundo de San Rafael, se desempeñó como viajante de comercio y distribuidor en distintas provincias —entre ellas Mendoza, San Juan y La Pampa— desde el 1 de octubre de 2013. Sin embargo, según se acreditó en el proceso judicial, su registración formal ante la empresa recién se produjo en marzo de 2015.

La relación laboral se extendió hasta el 27 de diciembre de 2022, cuando el hombre se consideró despedido por responsabilidad de la empleadora e inició las acciones legales correspondientes.

De acuerdo a lo que quedó probado en el expediente, en diciembre de 2018 la empresa firmó acuerdos que, en términos formales, implicaban una desvinculación. No obstante, la Justicia determinó que el trabajador continuó prestando tareas sin interrupciones, por lo que esos instrumentos no reflejaban la realidad de la relación laboral.

El fallo también tuvo en cuenta irregularidades en la registración y modificaciones consideradas desfavorables en la categoría y condiciones de trabajo, aspectos que fueron centrales para la resolución final.

A partir de estos elementos, el ex empleado reclamó diferencias salariales e indemnización. En su decisión definitiva, el máximo tribunal provincial confirmó la condena y fijó el monto total que incluye capital e intereses.

La sentencia establece que la empresa deberá abonar la suma en un plazo de cinco días, aunque el monto continuará ajustándose hasta el momento en que se efectivice el pago.

