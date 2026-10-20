Malvinas: el Tribunal del Mar fijó fecha para tratar el reclamo argentino contra la explotación petrolera británica

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó para el próximo 10 y 11 de noviembre las audiencias en las que analizará el reclamo presentado por Argentina contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago.

La decisión fue adoptada este martes por el presidente del tribunal, Maurice Kamga, quien estableció las fechas para las presentaciones orales de ambos países. Las audiencias serán públicas y se desarrollarán en la sede del organismo, ubicada en Hamburgo, Alemania.

La convocatoria representa un avance en el proceso judicial iniciado por Argentina, que solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido continúe desarrollando actividades hidrocarburíferas en una zona marítima cuya soberanía se encuentra en disputa.

La presentación argentina se formalizó el pasado 13 de octubre, una semana después de que venciera el plazo otorgado a Londres para detener las actividades vinculadas con el emprendimiento petrolero.

Qué reclama Argentina por el petróleo de Malvinas

El Gobierno nacional busca que el Tribunal del Mar ordene al Reino Unido suspender las actividades relacionadas con Sea Lion, un proyecto de explotación de hidrocarburos que se desarrolla a unos 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La iniciativa está encabezada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

El proyecto contempla comenzar la extracción de petróleo en 2028, aunque las compañías ya avanzan con las etapas preparatorias.

En su presentación, Argentina solicitó que el Reino Unido impida el inicio de las operaciones de explotación, se abstenga de utilizar información obtenida durante las tareas exploratorias en perjuicio de los derechos argentinos y evite otorgar nuevas autorizaciones sobre los recursos naturales de la zona.

También reclamó que no se obstaculicen las obligaciones de protección y preservación del medioambiente marino.

Desde el Ejecutivo sostienen que las autorizaciones otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas son ilegales, debido a que se trata de recursos ubicados en una plataforma continental sobre la que Argentina reivindica derechos soberanos.

Qué puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

Las audiencias de noviembre estarán centradas en determinar si corresponde adoptar medidas provisionales para detener el avance del proyecto petrolero mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.

El procedimiento se desarrolla bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla mecanismos para resolver disputas relacionadas con la utilización de los espacios marítimos y sus recursos naturales.

Para ordenar medidas provisionales, el tribunal deberá evaluar si existe una situación de urgencia y si, de manera preliminar, el futuro tribunal arbitral podría tener competencia sobre la controversia.

Por lo tanto, las audiencias no resolverán la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino el pedido argentino para impedir que avancen determinadas actividades petroleras mientras continúa el proceso internacional.

El Reino Unido, por su parte, rechaza los cuestionamientos argentinos sobre las licencias otorgadas y sostiene que las autoridades de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.

La disputa sumó así un nuevo capítulo judicial, en un escenario de tensiones diplomáticas entre ambos países por la explotación de los recursos del Atlántico Sur.

La próxima instancia será el 10 y 11 de noviembre, cuando Argentina y el Reino Unido expongan sus argumentos ante los magistrados del Tribunal del Mar, que posteriormente deberán decidir si hacen lugar a las medidas solicitadas por Buenos Aires.