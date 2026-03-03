Malbec, olivo y música: la propuesta de Maipú para después de la Vendimia

La Municipalidad de Maipú ultima detalles para la cuarta edición del Festival del Malbec y del Olivo, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Metropolitano Sur. Durante tres tardes y noches consecutivas, vecinos, visitantes y turistas podrán vivir una experiencia que combina música en vivo, gastronomía, degustaciones y propuestas culturales. Aun no se anuncian las bandas que vendrán.

El sábado será el Día de la Familia, con eje en la tradición, las raíces y la identidad territorial. El folclore, el vino y los productos olivícolas aparecen como expresiones de terruño y origen, conectando con la historia productiva del departamento.

El domingo será el Día Joven, con una impronta de energía, dinamismo y propuestas innovadoras, mostrando la versatilidad del malbec y del olivo para dialogar con nuevos públicos y lenguajes culturales.

El lunes será el Día de Fiesta, con la picada compartida, el vino tinto y las aceitunas como ritual de mesa familiar maipucina y mendocina, y una grilla musical que convoca a generaciones distintas bajo una misma pista de baile.

La experiencia incluye cooking class nocturnas, a cargo de cocineros especializados, que pondrán en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto en un formato de cocina en vivo, combinando gastronomía, aprendizaje y espectáculo.

Bodegas, productores y emprendimientos vinculados al mundo del vino y del olivo participarán del festival, generando un espacio de contacto directo entre quienes producen y quienes consumen. Degustar, aprender, recibir recomendaciones y comprar a precios promocionales es una de las premisas del evento en Maipú.