Search
Instagram Facebook Twitter
toviggino-tapia_862x485
PROBLEMAS JUDICIALES

Malas noticias en la AFA: rechazaron un pedido para que la Justicia ordinaria se aparte de la causa por presunto fraude en Estados Unidos

Un fallo de la Cámara del Crimen revocó una decisión de primera instancia y confirmó que la investigación seguirá en el fuero común tras un planteo del empresario Javier Faroni en una denuncia que alcanza a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires desestimó un recurso presentado por el empresario teatral Javier Faroni que solicitaba el apartamiento de la Justicia ordinaria en la causa por las presuntas maniobras de fraude que la AFA habría llevado a cabo en Estados Unidos. La decisión mantuvo el expediente dentro del fuero común porteño.

El juez Ignacio Rodríguez Varela había aceptado un planteo impulsado por el empresario Guillermo Tofoni, quien radicó una denuncia contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. En ese marco, el camarista revocó una resolución de la jueza de Instrucción Paula Petazzi, que había enviado la demanda al magistrado Luis Armella, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al considerar esa decisión prematura y precipitada”.

Javier Faroni había pedido que la Justicia federal se aparte de la causa (Foto: REDES@ACPerugiaCalcio).

Según el fallo, “los fraudes no dejan de ser comunes -y manifiesta competencia de fuero- porque el monto del perjuicio sea muy importante, o porque sus efectos trasciendan a varias jurisdicciones de la república o involucren a una institución privada de enorme relevancia para la ciudadanía argentina”.

A su vez, Rodríguez Varela señaló que las presuntas maniobras fraudulentas y el aparente lavado de dinero podrían compartir elementos probatorios y sostuvo que “el avance de los procesos permitirá profundizar el conocimiento de los hechos y ajustar de manera cada vez más certera su encuadre típico”.

ETIQUETAS:

AFAjusticia federalClaudio Chiqui TapiaEstados Unidos

+ Noticias

PROBLEMAS JUDICIALES

Malas noticias en la AFA: rechazaron un pedido para que la Justicia ordinaria se aparte de la causa por presunto fraude en Estados Unidos

Por: Lucian Astudillo

INICIATIVA LEGISLATIVA

Siguen los coletazos por el video falso de Cornejo: ahora el Gobierno anunció que buscará legislar las fake news en redes sociales

Por: Lucian Astudillo

decisión clave

San Rafael: la Suprema Corte resuelve el freno que Ramón pretende ponerle a los convencionales

Por: Ana San Martin

visita de obras

General Alvear: la recorrida de una funcionaria de Cornejo le dibujó una sonrisa al intendente

Por: Ana San Martin

a competir

Ulpiano Suárez organizó un torneo de emprendedores: cómo participar

Por: Redacción NDI

campaña a full

A días de las elecciones, en Luján mostraron las obras del Metrotranvía

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter