Malargüe sumará dos nuevas carreras orientadas a la industria del petróleo y el gas

Malargüe ampliará su oferta educativa con dos nuevas formaciones vinculadas con la industria hidrocarburífera. A partir del ciclo lectivo 2027, el Instituto de Educación Superior 9-018 incorporará una Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas con orientación en Extracción No Convencional y una Formación Profesional en Operación de Fracturación Hidráulica.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE) a través de la Dirección de Educación Superior, busca preparar recursos humanos para responder a las necesidades actuales y futuras del sector energético, una actividad estratégica para el desarrollo productivo del sur mendocino.

Una tecnicatura para la industria del petróleo y el gas

La Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas tendrá una duración de tres años, distribuidos en seis cuatrimestres, con una carga horaria total de 1.870 horas reloj. Se dictará de manera presencial y brindará conocimientos para intervenir en distintas etapas de la actividad, desde la exploración y producción hasta el tratamiento, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

El plan de estudios incorporará contenidos relacionados con la perforación horizontal, la fracturación hidráulica y la recuperación de recursos no convencionales, además de herramientas tecnológicas como sistemas digitales de monitoreo, automatización, instrumentación avanzada y análisis de datos.

La formación también contemplará criterios de seguridad operativa, eficiencia y responsabilidad ambiental, con el objetivo de preparar técnicos capaces de desempeñarse tanto en yacimientos convencionales como no convencionales.

Foto: cortesía Prensa DGE

Formación práctica en fracturación hidráulica

La segunda propuesta será la Formación Profesional de Nivel III en Operador de Fracturación Hidráulica, que tendrá una duración total de 440 horas reloj. De ese total, 260 horas estarán destinadas a prácticas formativas.

Durante el trayecto, los estudiantes adquirirán herramientas para preparar y montar equipos, operar sistemas de bombeo de alta presión, controlar la inyección de fluidos y realizar tareas de mantenimiento preventivo. Además, se abordarán los sistemas digitales de control en tiempo real, la prevención de riesgos laborales, la seguridad industrial y los procedimientos de respuesta ante posibles contingencias.

La capacitación apunta a desarrollar competencias específicas para participar en operaciones de estimulación de pozos petroleros, una técnica utilizada para mejorar la extracción de hidrocarburos.