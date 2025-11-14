Search
Malargüe celebra su 75° Aniversario: fin de semana cargado de actividades

Malargüe vive una agenda especial que incluye proyecciones, competencias rurales, actividades culturales, música y el tradicional desfile.

En el marco del 75° Aniversario del Departamento de Malargüe, la Municipalidad dio a conocer el programa oficial de actividades que se vienen desarrollando desde el pasado domingo. La propuesta contempla una semana completa de celebraciones.

La apertura fue con la proyección del documental “La Huemul” en la Sala Canelo del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, una producción que invita a reflexionar sobre la identidad y el patrimonio natural del territorio.

Luego, del 13 al 15 de noviembre, se desarrollarán las tradicionales Olimpiadas Rurales, que convocan a escuelas y comunidades del campo en competencias deportivas y actividades de integración, con epicentro en el Polideportivo Municipal.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 15, con dos hitos de gran significado: la Reapertura del Mercado Artesanal; y el Desentierro de la Cápsula del Tiempo del año 2000, un emotivo encuentro con la memoria colectiva en la Plaza San Martín.

Finalmente, el domingo 16 se llevará a cabo el Acto y Desfile Cívico–Militar, con izamiento del Pabellón Nacional y posterior almuerzo de las fuerzas vivas, una ceremonia que renueva el compromiso con los valores que dieron origen al departamento.

Este 75° Aniversario invita a vivir, recordar y proyectar. Una celebración que pone en valor la historia compartida y reafirma el camino hacia un Malargüe que crece con orgullo, esfuerzo y comunidad.

