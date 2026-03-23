Mala racha para las textiles: se desplomaron las ventas de ropa y crece el miedo a despidos masivos

La industria textil atraviesa uno de sus momentos más delicados. Las ventas de ropa cayeron un 8,4% interanual en el primer bimestre de 2026, según el último informe de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria (CIAI), lo que confirma que la actividad no logra recuperarse y profundiza su retroceso.

El principal problema señalado por el sector es la falta de consumo. Ocho de cada diez empresas aseguran que la demanda es insuficiente (lo que impacta directamente en la actividad), mientras que un 63% registró caídas en sus ventas (en comparación con el mismo período del año anterior). Solo una minoría logró mejorar su facturación.

A este escenario se suma la presión de los costos. Los gastos de producción siguen en aumento (pero no pueden trasladarse a los precios por la debilidad del mercado), lo que golpea de lleno la rentabilidad. De hecho, un 43% de las firmas apenas logra cubrir menos de la mitad de sus costos (una señal clara del deterioro operativo que enfrenta el sector).

El impacto también se refleja en la acumulación de mercadería y en las finanzas. El 50% de las empresas reporta niveles de stock excesivo (el más alto en el último año y medio), mientras que el 80% reconoce problemas en la cadena de pagos (con atrasos que ya afectan al 60% de las firmas), evidenciando un deterioro acelerado en la solvencia.

En este contexto, el ajuste ya llegó al empleo. Los despidos representan el 21% de las medidas adoptadas por las empresas (con un fuerte incremento respecto al bimestre anterior), y un 25% decidió no reemplazar personal que deja su puesto. El panorama hacia adelante sigue siendo incierto y, si no hay una recuperación del consumo, el sector advierte que podrían perderse más puestos de trabajo en los próximos meses.