Mala noticia para River: un importante jugador se rompió los ligamentos y estará todo el año afuera

En las últimas horas, River Plate logró su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura tras ganarle a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 en el estadio Monumental; pero no todos fueron buenas noticias, y es que amanecieron este jueves con una dura baja en el plantel.

Se trata de Agustín Ruberto, una de las mayores joyas de la Reserva del millonario y una de las variantes fijas dentro de la listas de convocados de la primera, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por segunda vez y estará afuera por 8 meses al menos.

Agustín Ruberto

Según informaron partidarios, los problemas del chico empezaron en el entrenamiento del martes, cuando el delantero comenzó a sentir molestias y le hicieron estudios preventivos que terminaron por confirmar esta mala noticia. Aunque desde el club tomaron la decisión de hacerlo público recién en el post partido para no tirar abajo el ánimo.

En lo que iba del año, Ruberto había jugado seis encuentros y terminará lo que queda de temporada sin jugar, pues el proceso de recuperación es muy extenso. Siendo, además, el segundo proceso de rehabilitación que vivirá en menos de dos años.