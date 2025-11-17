Mal momento para la carne: subieron los precios en medio de una posible llegada de cortes importados

La tensión en el mercado de la carne argentina volvió a encender las alarmas. En diálogo con el programa Vientos de campo, el productor Marcos Grabiec trazó un panorama que preocupa al sector: la demanda externa crece, la oferta de hacienda se achica y los precios en el consumo interno siguen escalando sin freno.

Según Grabiec, el escenario está marcado por un hecho central: los frigoríficos exportadores hoy pagan más que el mercado local, impulsados por valores internacionales muy por encima de los nacionales. Este movimiento, explicó, “absorbe casi todo lo disponible” y deja a carnicerías y consumidores en una posición más vulnerable.

La ecuación parece clara: poca oferta y mucha demanda, una combinación que dispara el precio del novillo y genera una competencia feroz por el animal terminado. El productor detalló que la salida de vacas hacia China —sobre todo ganado holando utilizado como alternativa industrial— profundizó el faltante local y achicó aún más el margen del consumo interno.

En ese contexto, los hogares enfrentan un combo difícil: salarios ajustados, tarifas en alza y cortes básicos que siguen actualizándose semana a semana.

Uno de los puntos más discutidos es la importación de carne desde Brasil, que podría llegar al país en los próximos meses. Grabiec señaló que esos cortes ingresarían con un precio hasta un 20% menor, aunque con una calidad más baja que la argentina. “Son animales más grandes, de carne más dura y orientada a otro tipo de procesamiento”, explicó. Aun así, reconoció que podrían funcionar como un paliativo si la brecha de precios continúa ampliándose.

Sin embargo, el debate va más allá de la calidad. El valor del asado —que roza los 18 mil pesos— es el síntoma más visible de un problema estructural: la producción nacional no logra acompañar el ritmo de consumo y exportación al mismo tiempo.

¿Por qué no se produce más? Grabiec fue contundente: el ciclo ganadero necesita entre tres y cuatro años para llevar un novillo a 400 kilos. Sin tasas accesibles ni financiamiento para feedlots y pymes, “es imposible acelerar los tiempos”. A esto se suman los costos crecientes del maíz y la soja, que vuelven menos rentable cualquier proceso de engorde.

Incluso se han registrado situaciones insólitas: terneros comprados más caros que el precio de venta del animal terminado, un desfasaje que desalienta cualquier inversión y alimenta la falta de previsibilidad.

Para atender simultáneamente el mercado externo y el interno, Grabiec insistió en que Argentina necesita un plan ganadero a cinco años, con reglas claras y un esquema financiero que acompañe la producción. Sin ese horizonte, advirtió, la oferta siempre correrá detrás de la demanda y los precios seguirán marcando el compás de la góndola.