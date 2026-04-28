Search
Instagram Facebook Twitter
maker-day-2

Maker Day: miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico

El evento convocó a miles de jóvenes de la provincia para conocer el mundo del empleo y los perfiles laborales del futuro.

Miles de estudiantes mendocinos participaron este martes de una nueva edición del Maker Day, impulsada por el Gobierno de MendozaNómade Maker y la Dirección General de Escuelas (DGE). Los alumnos se acercaron al mundo del empleo vinculado a la tecnología y a los perfiles laborales del futuro.

El evento convocó en el auditorio Ángel Bustelo a más de 1.900 estudiantes de distintos puntos de Mendoza, quienes formaron parte de una experiencia inmersiva, con desafíos, actividades prácticas y espacios de intercambio para promover el interés por disciplinas relacionadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática.

En medio de la evolución constante de las profesiones y la creciente demanda de perfiles tecnológicos, la iniciativa propuso abrir una conversacióncon los adolescentes sobre su futuro y su inserción en el mundo laboral, promoviendo habilidades para su desarrollo profesional.

Empleo joven y tecnología

La jornada incluyó charlas a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y empresarial, como Mauricio Salvatierra, quien compartió su experiencia en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud; mientras que Marcos Bruno expuso sobre su recorrido como cofundador de Merovingian Data y su participación en misiones espaciales análogas.

Uno de los paneles temáticos se llamó “De jugar a crear: nuevas formas de construir el futuro”. El otro, “De la idea a la acción”. La idea fue proponer instancias de aprendizaje y espacios de vinculación para que los estudiantes “puedan generar nexos y contactos para el futuro”, indicó el Gobierno.

La Dirección General de Escuelas autorizó, mediante memorándum interno, la participación de docentes y alumnos en el evento para “complementar la formación escolar tradicional a través de charlas vinculadas a las demandas actuales”.

ETIQUETAS:

MendozaTecnologíaMaker Day

+ Noticias

Maker Day: miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico

Por: Agustin Zamora

políticas públicas

Maipú amplía la red de sanidad animal: quién recibirá vacunas

Por: Redacción NDI

hay cinco detenidos

Horror en Guaymallén: rescataron caballos y vacas al borde de la faena clandestina

Por: Redacción NDI

simplificación

Cambios en el IPV: qué modifica el acceso a “Mi Casa” y por qué podría acelerar tu vivienda propia

Por: Redacción NDI

polémico

Se conocieron los fundamentos del fallo contra Sarmiento: el detalle de los casos que derivaron en su suspensión

Por: María Orozco

EMPIEZA EL ARMADO

¿Javier Milei planea venir a Mendoza en breve?

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter