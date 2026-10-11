Maipú y San Martín de San Juan repartieron puntos en el clásico cuyano

Deportivo Maipú y San Martín de San Juan empataron 1 a 1 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un cruce correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional.

Con este resultado, el Botellero suma 48 puntos y se sostiene firme en la séptima posición dentro de los puestos de clasificación al Reducido, sosteniendo además los dos puntos de distancia sobre el conjunto sanjuanino, que marcha noveno.

Desde el arranque, el Cruzado tomó las riendas del partdo y acorraló a los sanjuaninos. A los 21 minutos llegó la primera gran controversia, cuando Manuel Cocca le propinó un duro golpe dentro del área a Mirko Bonfigli, pero el juez decidió dar continuidad al juego.

Maipú mantuvo la presión y tuvo su premio a los 33 minutos: Franco Saccone filtró un pase entrelíneas para Juan Cruz Giacone, quien atacó el espacio y decretó el 1 a 0, con el que Maipú se fue arriba al descanso.

El complemento comenzó cuesta arriba para el elenco de Mariano Echeverria. Tras transcurrir apenas un minuto y medio de juego, Cocca probó desde lejos con un zurdazo, Nahuel Galardi dio un rebote defectuoso y Franco Coronel apareció atento para empujar el balón y rubricar el 1 a 1.

Sin margen para más, el conjunto mendocino rescató un punto que lo sostiene en zona privilegiada y ya enfoca su atención en la siguiente jornada, donde visitará a un Chacarita que quema sus últimos cartuchos para evitar el descenso.

FOTOS: Prensa Deportivo Maipú

FOTO PORTADA: Prensa San Martín de San Juan