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Primera Nacional

Maipú venció a Colegiales y respira

Luego de cuatro derrotas seguidas, el Cruzado, en el debut de Mariano Echeverría, logró imponerse ante uno de los rivales directos.

Deportivo Maipú le ganó 3 a 1 a Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 9na fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.

Juan Pablo Gobetto abrió el marcador a los 19′ del primer tiempo marcó el gol para el Cruzado.

Leonardo González empató para la visita a los 40 segundos del complemento; a los 9′ y a los 29′ el Marcelo Eggel anotó para el local.

El Botellero mostró un buen juego y ganó el partido en forma merecida.

Deportivo Maipú, que venía de 4 derrotas seguidas, logró imponerse ante su rival más directo por el descenso, en esta nueva etapa con el debut de Mariano Echeverría.

La próxima posta del equipo de Echeverría será frente a Patronato, en Paraná. Será el domingo a las 16 horas.

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