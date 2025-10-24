Maipú: una nena de 2 años sufrió la amputación de un brazo tras meterlo a un secarropas encendido

Una niña de 2 años sufrió este viernes la amputación traumática del brazo derecho tras un grave accidente doméstico ocurrido en una vivienda de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú. El hecho fue reportado cerca de las 13:50 horas, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 61°, que acudieron al domicilio.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la pequeña introdujo el brazo dentro de un secarropa que se encontraba en funcionamiento. En ese momento, el tambor giratorio atrapó la extremidad y le provocó una amputación completa.

Ante la gravedad de la situación, la madre de la menor -de 22 años- la trasladó de urgencia al hospital Humberto Notti, donde fue asistida por el equipo de guardia. El diagnóstico médico confirmó la amputación total del brazo derecho, por lo que la niña fue ingresada de inmediato al quirófano.

Tras la operación, la niña quedó internada con asistencia respiratoria en Terapia Intensiva. Si bien se encuentra estable, su pronóstico es reservado.