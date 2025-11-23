Search
ACCIDENTE FATAL

Maipú: un motociclista murió tras chocar contra un automóvil frente al Parque Metropolitano

La víctima, de 41 años, murió en el lugar. Por su parte, el conductor del auto fue trasladado al Hospital Central.

Un motociclista murió este sábado tras chocar contra un automóvil que estaba ingresando al Parque Metropolitano, en Maipú. La víctima fatal fue identificada como Eduardo Paredes, de 41 años, quien conducía una moto Benelli 600 cc.

El hecho ocurrió a las 12:58 sobre calle Emilio Civit. Según detallaron fuentes policiales, el conductor de un Fiat Cronos -identificado como Jesús B. (64)- circulaba de oeste a este y, al girar hacia el norte para ingresar al predio, fue impactado por la motocicleta conducida por Paredes.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se dirigió al lugar, donde se constató el deceso del motociclista. Por su parte, el conductor del automóvil -que padecía politraumatismos- fue trasladado al Hospital Central.

El accidente sucedió bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Llorens. Las circunstancias del siniestro están bajo investigación de la Oficina Fiscal competente.

Maipúaccidente vialaccidente fatalParque Metropolitano

