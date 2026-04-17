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VIOLENCIA DE GÉNERO

Maipú: un hombre fue detenido luego de golpear a su expareja

La víctima se presentó en una dependencia policial en estado de shock y con signos visibles de haber sido atacada.

Este jueves, un hombre fue detenido en Maipú luego de que su expareja lo acusara por un hecho de violencia de género. El sujeto fue denunciado por la mujer, quien se presentó en una dependencia policial en estado de shock y con lesiones.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se registró cuando la víctima ingresó a la Subcomisaría Tropero Sosa con signos visibles de agresión. Al llegar a la dependencia policial denunció que había sido atacada por su expareja en una vivienda del barrio México, en Maipú.

De acuerdo a su testimonio, el conflicto se originó en el domicilio de un familiar, donde mantuvieron una discusión que escaló a una situación de violencia física.

Tras la denuncia, personal policial se desplazó al lugar señalado y, con autorización de un familiar, ingresó al inmueble. En ese contexto, los efectivos lograron la aprehensión del acusado.

Tras ser capturado, el hombre quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú. Por su parte, la mujer fue asistida y trasladada para avanzar con la denuncia formal, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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