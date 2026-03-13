Maipú: Stevanato levanta la bandera en defensa de la producción y la cultura

Del 21 al 23 de marzo, el departamento de Maipú será escenario de la cuarta edición del Festival del Malbec y el Olivo, un evento que combina música en vivo, gastronomía y la producción vitivinícola y olivícola característica de la región. El intendente Matías Stevanato, brindó detalles de la propuesta e invitó a los mendocinos a sumarse a las tres jornadas de celebración.

El jefe comunal destacó la respuesta del público en ediciones anteriores y señaló que el festival se ha consolidado dentro del calendario cultural del departamento. “El año pasado tuvimos una gran participación de público, y durante el verano sostuvimos una agenda de espectáculos en el Teatro Griego Papa Francisco que fue disfrutada por vecinos de distintos puntos de la provincia. Creemos que estas acciones generan un efecto que potencia la demanda”, expresó.

En ese sentido, Stevanato aseguró que la expectativa para esta nueva edición es alta y que el interés del público se refleja en la venta anticipada de entradas. “Los vecinos han estado esperando que este año repitamos el festival y también mucha gente del Gran Mendoza nos ha estado consultando. Tenemos una grilla con grandes artistas y los primeros días de preventa han sido muy buenos. La verdad es que ya se ha transformado en un clásico nuestro Festival del Malbec y el Olivo”, señaló.

El evento contará con la participación de más de 30 bodegas y más de 10 productores olivícolas, que ofrecerán sus productos en un mismo espacio. “Nosotros somos la cuna de la vid y el olivo, pero la propuesta es mucho más amplia: lo que ofrecemos es compartir una experiencia para disfrutar el vino, el aceite de oliva y la música en un mismo lugar”, explicó el intendente.

Además, el festival aprovechará el fin de semana largo para desplegar una programación durante tres jornadas consecutivas. Según remarcó Stevanato, la iniciativa busca no solo ofrecer espectáculos de calidad, sino también fortalecer sectores clave para la economía local. “El objetivo de este festival no es solo sostener nuestra capacidad de montar buenos shows en vivo, sino también defender nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, afirmó.

El intendente subrayó también el impacto cultural y económico que genera el evento, al convertirse en una plataforma para artistas, emprendedores y artesanos. “Hay una gran necesidad de generar espacios donde se puedan exhibir las producciones artísticas, vitivinícolas y olivícolas, además del trabajo de cientos de emprendedores. Nuestra tarea es fomentar y generar las condiciones para que esa labor tenga una vidriera y una oportunidad de mover un poco la economía”, indicó.

Finalmente, Matías Stevanato sostuvo que, en el contexto actual, el festival también busca aportar un clima de encuentro y celebración. “En estos momentos que estamos viviendo, contagiar un poco de alegría y entusiasmo creo que está bueno”, concluyó.