Maipú sancionó la ordenanza del conductor designado: qué incentivos tendrán

A través de la ordenanza 7.715, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Municipalidad de Maipú sancionó la la creación del “Programa Conductor Designado” en todo el Departamento.

La iniciativa surge a partir de la intención del Juzgado Vial Administrativo Vial y la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana de abordar el riesgo significativo que representa el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores, una de las principales causas de mortalidad vial a nivel mundial.

Puntos Clave de la Ordenanza:

Creación del Programa: Se implementa el PROGRAMA CONDUCTOR DESIGNADO como estrategia preventiva de accidentes de tránsito (Artículo 1º).

Definición de Conductor Designado: Es la persona que, dentro de un grupo, se compromete v oluntariamente a no consumir bebidas alcohólicas para conducir de forma segura y responsable (Artículo 2º).

Ámbito de Aplicación: La ordenanza es aplicable a todos los establecimientos autorizados para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas dentro del Departamento de Maipú (Artículo 4º).

Compromiso de Cumplimiento: El conductor designado debe cumplir con todas las exigencias de las normativas de tránsito vigentes (Artículo 3º).

La medida busca implementar e incentivar la práctica responsable del Conductor Designado en Maipú, promoviendo una cultura de responsabilidad social en la conducción. Para asegurar el éxito del programa, el Municipio procederá a trabajar de forma conjunta y colaborativa con los responsables locales de Diversión Nocturna del Departamento.

Incentivos

Los establecimientos y/o locales de diversión nocturna deberán:

Promover activamente el Programa de Conductor Designado mediante señalización visible (colocar carteles, pasar publicidad, etc.).