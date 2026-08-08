Search
Instagram Facebook Twitter
Maipú
Primera Nacional

Maipú perdió frente a Midland en la previa del clásico y podría salir de la zona del Reducido

Deportivo Maipú no pudo estirar la buena racha y se volvió con las manos vacías de Merlo. Esta fecha podría salir de zona de Reducido.

Deportivo Maipú cayó 2 a 0 en su visita a a Ferrocarril Midland, por la fecha 24 del campeonato de la Primera Nacional y perdió la posibilidad de estirar su racha dentro de los equipos que pelearán el Reducido.

Los locales se pusieron en ventaja rápidamente. A los 6 minutos y después de un tiro de esquina desde la derecha, Ezequiel Bulacio ganó arriba en el área y con un cabezazo estableció el 1 a 0. 

Midland siguió buscando y a los 27 minutos estuvo cerca del segundo con un remate desde afuera del área de Facundo Marín que tapó bien el arquero Nahuel Galardi. Minutos después pudo haber llegado el empate Cruzado pero Mauro Leguiza evitó el grito de gol.

En el segundo tiempo, el Cruzado se hizo dueño de la pelota y manejó el trámite del partido durante los primeros 20 minutos, pero le costó generar ocasiones de peligro para empatar las cosas.

En el momento en el que el empate se hacía cada vez más lejano, llegó un nuevo gol del Funebrero. A los 75 minutos Bulacio convirtió su doblete con un fuerte remate que dejó sin respuestas a Galardi.

Por la fecha 25, nuevamente de visitante, Maipú se enfrentará a Godoy Cruz, en el clásico interzonal del torneo. El partido será el sábado desde las 18 horas, en el Feliciano Gambarte.

ETIQUETAS:

Primera NacionalDeportivo MaipúMidland

+ Noticias

Primera Nacional

Maipú perdió frente a Midland en la previa del clásico y podría salir de la zona del Reducido

Por: Agustin Zamora

A tener en cuenta

Atención: este sábado habrá desvíos en una zona clave del Acceso Este por obras en un puente

Por: Redacción NDI

vitivinicultura

Viñateros advierten que la crisis acelera el abandono de fincas en Mendoza

Por: Redacción NDI

revés

El Gobierno cambia la agenda: no insistirá con la Ley de Tierras y se centrará en otros temas

Por: María Orozco

recambio

La UNCuyo renueva sus autoridades: cuándo asumirán Adriana García y Ana Sisti

Por: María Orozco

obra hídrica

Avanza el Master Plan de Agua con la última apertura de sobres en Tupungato

Por: Génesis Sandoval
Instagram Facebook Twitter