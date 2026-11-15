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Primera Nacional

Maipú perdía en Madryn y el partido fue suspendido

El partido terminó suspendido tras un incidente en el que habría sido agredido el arquero Nahuel Galardi, por lo que la definición de la serie quedó en manos del Tribunal de Disciplina.

Con su ilusión que los llevó a meterse entre los ocho mejores de su zona, el Deportivo Maipu visitó a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, por los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a primera.

En la primera parte, al Cruzado le costó ganar espacios y dejó que el local ocasione peligro su arco.

El marcador se abrió a los 19 minutos, en una jugada muy discutida por una falta previa que no fue cobrada y le permitió a Fernando Bersano colocar si disparo al lado del palo izquierdo para poner el 1 a 0.

Obligado a hacer dos goles para poder seguir en competencia, el Deportivo Maipú fue a la carga por un empate que se le hizo esquivo.

En la segunda parte, el panorama se complicó más con la llegada del 2 a 0 del local a los 49 minutos, que tuvo como goleador a Nazareno Solís.

A los 64 minutos no hubo más que hacer. Penal y gol para los chubutenses que se pusieron 3 a 0 con el remate de Luis Silba.

A pesar de la goleada, el Botellero tuvo ocasiones de gol y a los 76 minutos, de penal, tuvo el 3 a 1, luego de que Brian Orosco se hiciera cargo de la ejecución.

Cuando corrían 80 minutos, Nahuel Galardi cayó por una aparente agresión (al arquero le habría impactado la pirotecnia) desde la tribuna y el partido fue interrumpido casi una hora.

Pasado ese tiempo, el árbitro del partido, Bryan Ferreyra, decidió suspender el cotejo y la definición de que ocurrirá con la clasificación quedará en manos del Tribunal de Disciplina.

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