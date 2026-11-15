Maipú perdía en Madryn y el partido fue suspendido

Con su ilusión que los llevó a meterse entre los ocho mejores de su zona, el Deportivo Maipu visitó a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, por los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a primera.

En la primera parte, al Cruzado le costó ganar espacios y dejó que el local ocasione peligro su arco.

El marcador se abrió a los 19 minutos, en una jugada muy discutida por una falta previa que no fue cobrada y le permitió a Fernando Bersano colocar si disparo al lado del palo izquierdo para poner el 1 a 0.

Obligado a hacer dos goles para poder seguir en competencia, el Deportivo Maipú fue a la carga por un empate que se le hizo esquivo.

"Fernando Bersano" Por el gol del jugador de Deportivo Madryn ante Deportivo Maipú. Los jugadores del visitante le reclamaban a Bryan Ferreyra infracción en la previa de la jugada. https://t.co/2MHueAtsTH — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

En la segunda parte, el panorama se complicó más con la llegada del 2 a 0 del local a los 49 minutos, que tuvo como goleador a Nazareno Solís.

A los 64 minutos no hubo más que hacer. Penal y gol para los chubutenses que se pusieron 3 a 0 con el remate de Luis Silba.

"Luis Silba" Por el gol de jugador de Deportivo Madryn que vence 3 a 0 a Deportivo Maipú. https://t.co/A0vpMe0ZNs — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

A pesar de la goleada, el Botellero tuvo ocasiones de gol y a los 76 minutos, de penal, tuvo el 3 a 1, luego de que Brian Orosco se hiciera cargo de la ejecución.

"Brian Orosco" Por el gol de penal del jugador de Deportivo Maipú para descontar ante Deportivo Madryn. https://t.co/vHFmUG5C28 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

Cuando corrían 80 minutos, Nahuel Galardi cayó por una aparente agresión (al arquero le habría impactado la pirotecnia) desde la tribuna y el partido fue interrumpido casi una hora.

Pasado ese tiempo, el árbitro del partido, Bryan Ferreyra, decidió suspender el cotejo y la definición de que ocurrirá con la clasificación quedará en manos del Tribunal de Disciplina.