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Primera Nacional

Maipú le ganó a Nueva Chicago y entró a zona de Reducido

El Botellero logró otro triunfo que lo hace posicionarse entre los mejores 8 de su zona antes del receso del torneo.

Deportivo Maipú derrotó de local 1 a 0 a Nueva Chicago en un partido clave. El equipo dirigido por Mariano Echeverría logró con estos tres puntos escalar cuatro posiciones y prenderse en la zona del Reducido. 

Con este triunfo, Maipú superó en la tabla tanto al Torito como a San Martín de San Juan, Temperley y Patronato, y quedó en séptimo lugar.

El partido comenzó con poca actividad en las áreas y casi no hubo acción, dejando abierto un partido que comenzaba a tener un condimento extra.

Tras irse al entretiempo sin goles, en el minuto 23 del complemento llegó el desquite: Juan Pablo de la Reta encontró con un centro preciso la cabeza de Lisandro Cabrera, que recién había entrado y puso en ventaja a Maipú.

A diez minutos del final, Cabrera casi anota su doblete. El goleador capturó un rebote y estrelló la pelota contra el palo. Se salvó Chicago, pero igual no le alcanzó.

En la próxima fecha, Maipú se medirá con San Martín de San Juan de visitante. Será el sábado 23 desde las 16.30. Por su parte, Chicago recibirá a Temperley desde las 16.00 ese mismo día.

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