Maipú igualó en Paraná y salió del descenso

Deportivo Maipú empató sin goles con Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, por la decima fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional.

En el transcurso del primer tiempo el Cruzado no la pasaba bien, pero el Patrón no hizo méritos para romper el marcador.

En el complemento, el equipo de Mariano Echeverria mejoró considerablemente, y estuvo cerca de marcar pero la suerte no estuvo de su lado.

Con este punto, Maipú comienza a alejarse del fondo de la tabla y salió de zona de descenso.

Tras jugar con el Patrón, el equipo maipucino recibirá a Almagro, por la 11ª fecha del certamen. El partido se jugará el domingo 26 de abril a las 18 en La Fortaleza.