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Primera Nacional

Maipú goleó a Atlanta y volvió a puestos de Reducido

El Cruzado se repuso dos veces y derrotó de local a a Atlanta por 4 a 2 sin Enzo Pérez. Volvió a zona de clasificación.

En el marco de la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional, el Deportivo Maipú recibió y venció 4 a 1 a Atlanta, uno de los rivales con los que se disputa un lugar entre los 8 de la zona que pelearán por el ascenso.

El partido fue parejo hasta los 16 minutos cuando hubo falta en el área maipucina, el árbitro sancionó penal y el capitán visitante Nicolás Previtali abrió el marcador.

El gol recibido hizo reaccionar a los dirigidos por Mariano Echeverría que llegaron al empate a través de Mirko Bonfigli a los 24 minutos. 180 segundos después, llegó el 2 a 1 para el Cruzado, con Juan Cruz Giacone como goleador.

Cuándo Maipú parecía irse al descanso con un respiro, a los 43′ quedó otra vez recibió un gol, que significó el 2 a 2. Esta vez el autor fue Jeremías Puch.

En el complemento el partido tuvo pocas emociones hasta que a los 70 minutos Maximiliano Macheroni volvió a dar penal, ahora para los locales y Bonfigli marcó su segundo tanto personal.

Sobre los 86 minutos, el joven Santiago Paulini, ganó de cabeza en un córner, y aseguró la victoria anotando el 4 a 2 final.

Deportivo Maipú volvió a ganar tras 2 partidos y escaló al sexto lugar del Grupo B, está en zona de clasificación al Reducido con 32 puntos y ahora deberá visitar a Midland, para seguir en la senda del triunfo.

FOTOS: PRENSA DEPORTIVO MAIPÚ

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