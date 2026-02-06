Magro debut: Deportivo Maipú perdió con Riestra y se despidió de la Copa Argentina 2026

Luego de varios meses sin actividad oficial, el Deportivo Maipú finalmente dio inicio a su temporada 2026. En el marco de su debut en la Copa Argentina, el Cruzado perdió con Deportivo Riestra por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la fase de 32avos de final, el cual se llevó a cabo este jueves en el estadio Ciudad de Caseros, y que contó con el arbitraje de Daniel Zamora.

Tras unos primeros minutos de dominio absoluto del Malevo, el Botellero finalmente comenzó a hacer pie en el terreno de juego y emparejó las acciones. Incluso, por momentos llegó a preocupar al elenco que milita en la Primera División del fútbol argentino.

En un escenario de paridad total, y cuando parecía que el primer tiempo finalizaría en empate, llegó el gol de Riestra: a los 44′, Pedro Ramírez habilitó a Ángel Stringa, quien aguantó la marca de Nicolás Fernández y definió entre las piernas del arquero botellero, Nahuel Galardi. Demasiado castigo para el elenco mendocino, que -pese a su larga inactividad- le jugó de igual a igual al conjunto de la Liga Profesional.

Ya en el complemento, el equipo dirigido por Alexis Matteo salió a jugar sin complejos y fue a buscar el empate necesario para forzar los penales. Con más empuje que fútbol, el Cruzado se apoyó en el manejo de Marcelo Eggel y en el atrevimiento del ingresado Franco Saccone para generar peligro en el área de Riestra.

Por el lado del Malevo -que afrontó el partido con un equipo alternativo- se dedicó a intentar trabar el partido y dejar correr el reloj. Replegado en su campo, Riestra apostó todo a aguantar y salir de contragolpe para liquidar el pleito. En ese escenario que había planteado el equipo de Primera, sobre la hora Nicolás Benegas pudo haber anotado el 2 a 0, pero su definición se fue apenas desviado.

Pese a sus intentos, el Cruzado terminaría cayendo por 1 a 0, resultado que puso fin a su aventura en la Copa Argentina 2026. Si bien la eliminación fue un duro golpe, lo más preocupante para el Botellero fue la lesión de Juan Arno, que prácticamente en la última jugada del partido se retiró lesionado en camilla, con visibles gestos de dolor.

Ahora, todos los cañones del Deportivo Maipú apuntan a su debut en la Primera Nacional, el cual lo tendrá visitando a Agropecuario, el sábado 14 de febrero.