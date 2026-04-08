Mafalda llega a Netflix: revelaron la primera imagen de la serie

La histórica tira argentina Mafalda, creada por Quino, tendrá su esperada serie en Netflix, y en las últimas horas se conoció la primera imagen oficial del proyecto.

El adelanto muestra a la pequeña protagonista con su clásico vestido rojo y su inconfundible estilo, en una escena cargada de nostalgia que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

Primera foto de la nueva serie de Mafalda en Netflix

La producción estará a cargo del reconocido director argentino Juan José Campanella, quien tendrá la responsabilidad de adaptar el universo de Mafalda al formato animado, manteniendo el espíritu crítico, irónico y reflexivo que convirtió a la historieta en un fenómeno mundial.

Según se confirmó, la serie se encuentra en pleno desarrollo y su estreno está previsto para 2027, lo que marca el regreso de uno de los personajes más influyentes de la cultura argentina a nivel internacional. La propuesta buscará recuperar la esencia original de las viñetas, abordando temas sociales, políticos y humanos desde la mirada aguda de la protagonista, que durante décadas supo interpelar a distintas generaciones en todo el mundo.