Vive con sus hijos y denuncia que están por ser desalojados por el incumplimiento del progenitor de su pequeño bebé.

Valeria vive en una casa que compartía con su ex pareja, un pastor de Tunuyán, el cual accedió a un acuerdo donde cedía -por dos años- parte de una amplia vivienda para que la habitara con un pequeño de 8 meses –hijo del hombre- pero al cual no reconoció como tal. Hoy denuncia que aquel acuerdo está siendo incumplido y que será inevitablemente desalojada por la apertura de una sucesión sobre la propiedad.

La mujer relató a Diario NDI que ella y sus hijos se encuentran en un estado de vulnerabilidad grave porque esperan ser desalojados prontamente: “Me separé del papá de mi bebé de 8 meses, la separación se hizo a mis espaldas y producto de ese problema llegamos a un acuerdo –frente a una jueza- en donde el cedió parte de la casa donde vivíamos para que continuara (yo y mis hijos) por dos años y que él pagaría los impuestos”, contextualizó.

Al día de hoy sostiene que está sufriendo el incumplimiento de ese acuerdo, porque los servicios de la propiedad se dejaron de pagar y fueron suspendidos, al tiempo que esa propiedad -junto con otras pertenecientes a la familia del sujeto- entró en un proceso de sucesión por lo que claramente la estadía de la mujer empezó a pender de un hilo producto de este conflicto legal externo.

“Yo no quiero la casa porque sé que no es mía, pero es una injusticia lo que le están haciendo a mi bebé y a mis hijos […] necesito que la jueza sepa que el acuerdo no se está cumpliendo y que mis hijos y yo podemos quedarnos en la calle” resaltó. Valeria es una mujer que no tiene más familia y además está imposibilitada para trabajar producto de un accidente que sufrió a bordo de un taxi, que le provocó una fractura en uno de sus brazos.

La sospecha de intencionalidad

En medio de esos días de intervención judicial, por parte de su abogada y de otros procesos legales, tomó conocimiento que el hombre -padre del pequeño al cual no reconoció legalmente-, había cedido toda la parte de la herencia de su familia a sus hermanos: “ Hizo eso para poder sacarme fácilmente, yo no quiero nada para mí pero eso indirectamente perjudica a mi hijo” sostuvo.

Lo que necesita

Valeria a recorrido muchos lugares, incluso la comuna departamental en busca de alguna solución alternativa, lamentablemente no la ha encontrado. Necesita de un lugar para poder vivir y de un ingreso de dinero para poder subsistir, al menos para su hijo de 18 años que dejó trabajar para ayudar a su mamá, ya que aún no puede hacer la rehabilitación de uno de sus brazos y por lo tanto no puede trabajar.

“Lo más urgente que necesitamos es que nos prestes una casa para vivir un tiempo antes de que nos desalojen porque no puedo trabajar por ende no puedo pagar un alquiler y nos haría falta una garrafa para poderla conectar a la cocina y cocinarles bien a mis hijos y en lo demás como puedan en mercadería, leche y calzado N° 41 para mí hijo, me ayudarían mucho y algún trabajo para mí hijo que ya tiene 18 años”.

Las personas o entidades que puedan, y que quizá deban intervenir, pueden comunicarse al número 2622-361047, Valeria y su familia -conformada por tres hijos- necesita resolver su situación socioeconómica de manera integral pero además le es indispensable cubrir el faltante de elementos básicos, por lo que apelamos a la solidaridad de la comunidad de Tunuyán.

