Luz verde para la reforma al Código de Familia que pretende agilizar adopciones

El Senado avanzó con intentar reducir las demoras en los procesos de adopción luego de debatir y acordar el texto definitivo a un proyecto que modifica el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, con el objetivo de generar nuevas herramientas para encontrar familias para niños, niñas y adolescentes que permanecen en el sistema de protección.

La iniciativa apunta especialmente a situaciones que presentan mayores dificultades para concretar una adopción: chicos mayores de cinco años, grupos de hermanos y menores con discapacidad. Según los datos expuestos por la Subsecretaría de Infancias y Adolescencias, actualmente hay 264 niños, niñas y adolescentes con sentencia firme de adoptabilidad en la provincia.

Del total, 93 tienen algún tipo de discapacidad, 88 tienen entre cinco y 11 años y 83 son adolescentes de entre 12 y 17 años. Además, 103 integran grupos de hermanos. Estas categorías pueden superponerse, ya que un mismo niño puede reunir más de una de esas características.

Otro indicador refleja las dificultades del sistema: existen más de 120 convocatorias públicas para encontrar familias adoptantes que todavía no obtuvieron una respuesta favorable, algunas iniciadas en 2024.

Qué cambia con la reforma

El proyecto incorpora un mecanismo excepcional para evaluar a adultos que ya construyeron vínculos significativos con niños y adolescentes mediante programas oficiales de acompañamiento y protección.

La propuesta contempla situaciones en las que esos referentes hayan sido evaluados por equipos especializados y exista una sentencia firme de adoptabilidad. Entre los programas mencionados se encuentran Yo Creo, Te Acompaño y Vamos Juntos.

Para garantizar que cada caso sea analizado de manera particular, se prevé crear un equipo interdisciplinario encargado de evaluar la aptitud adoptiva de esos adultos. Luego, el Registro Provincial de Adopción analizará el diagnóstico y, si corresponde, elevará las actuaciones a la Justicia.

La decisión final quedará en manos del juez competente, que deberá fundamentar su resolución. El mecanismo no habilita entregas directas ni otorga a los adultos el derecho de adoptar a otros niños.

Los números del sistema

En Mendoza hay 45 residencias alternativas donde viven 726 niños, niñas y adolescentes. Además, 58 menores atraviesan procesos de vinculación con posibles familias adoptantes. Entre enero y octubre de 2026 se concretaron 14 adopciones y se registraron 11 interrupciones vinculares.

Con el despacho favorable, la iniciativa avanza en su tratamiento legislativo que seguramente será el próximo martes y luego, deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar su recorrido.