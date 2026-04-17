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Boletín Oficial

Luz verde: la Nación autorizó a Mendoza a cobrar peajes en las rutas nacionales

Si bien la propiedad de las rutas sigue siendo del Estado nacional, el control cotidiano, el mantenimiento y la ampliación quedarán en manos locales.

Mendoza se prepara para un cambio de paradigma en su infraestructura vial. El Gobierno nacional, mediante una reciente normativa, abrió la puerta para que la administración de Alfredo Cornejo intervenga directamente en las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial, dándole una facultad de implementar peajes.

El Decreto 253/2026 marca el fin de la gestión centralizada exclusiva. Bajo este nuevo esquema de “descentralización operativa”, Mendoza podrá licitar y adjudicar obras en rutas nacionales. Si bien la propiedad de las rutas sigue siendo del Estado nacional, el control cotidiano, el mantenimiento y la ampliación quedarán en manos locales.

Esto es como consecuencia de las restricciones presupuestarias de la Casa Rosada. Ante la falta de giros nacionales para el asfalto, el cobro de peaje aparece como la única “llave” para financiar los corredores viales sin asfixiar aún más las arcas provinciales.

La provincia ya no será una mera espectadora del deterioro de sus caminos. Con esta medida, Mendoza asumirá responsabilidades:

  • Poder de Concesión: La provincia diseñará los pliegos y elegirá a las empresas que explotarán las rutas.
  • Financiamiento Directo: El usuario será quien financie las mejoras a través del pago en las estaciones de cobro.
  • Supervisión Técnica: La Nación se limitará a un rol de auditoría y supervisión técnica, dejando la ejecución en manos de la provincia.

La posibilidad de instalar peajes en accesos clave o rutas internacionales genera tanta expectativa como cautela. Mendoza es el principal nudo logístico hacia Chile, y cualquier incremento en los costos de tránsito impactará directamente en:

  1. Transporte de Cargas: Los fletes internacionales podrían ver encarecidos sus costos operativos.
  2. Economías Regionales: El traslado de productos locales hacia los puertos o mercados vecinos sentirá el impacto de la nueva tarifa.
  3. Turismo: Las rutas hacia la montaña y zonas vitivinícolas podrían entrar en este esquema de pago.

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