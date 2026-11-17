El Senado de Mendoza aprobó el paquete de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas (pymes) impulsado por el Gobierno de Alfredo Cornejo. La iniciativa busca acompañar al sector productivo en un contexto de dificultades económicas, mediante facilidades para regularizar deudas tributarias y reducir los costos financieros.
El proyecto ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que completó su tratamiento legislativo y quedó pendiente de promulgación.
Las medidas forman parte de la estrategia anunciada por el Ejecutivo provincial a comienzos de noviembre para sostener la actividad económica y el empleo. El paquete está dirigido a contribuyentes mendocinos que cuentan con el Certificado MiPyME vigente.
Los beneficios aprobados
La iniciativa contempla cinco herramientas destinadas a aliviar la situación financiera de las empresas:
- Suspensión de embargos e inhibiciones: hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extender el plazo por seis meses.
- Planes de pago: facilidades de hasta 18 cuotas para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026.
- Compensación de saldos a favor: posibilidad de utilizar créditos fiscales de Ingresos Brutos para cancelar determinadas obligaciones tributarias.
- Reducción de multas: disminución de hasta el 50% de las sanciones vinculadas con Ingresos Brutos y Sellos.
- Menores intereses: la tasa resarcitoria pasará del 2,5% al 2%, mientras que la punitoria bajará del 4% al 3,5%.
El objetivo es que las empresas puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales mediante condiciones más favorables, sin que esto implique una condonación general de deudas.
El contexto económico y la baja de impuestos
El paquete había sido anticipado por Cornejo durante encuentros con empresarios mendocinos, donde destacó la necesidad de reducir la presión tributaria y generar condiciones para sostener la producción.
En paralelo, el Gobierno provincial impulsa una reducción del impuesto de Sellos del 1% al 0,75% para 2027, medida que forma parte de su política tributaria para el próximo año y que se tramita por separado. Sitio Andino