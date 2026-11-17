El Senado de Mendoza aprobó el paquete de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas (pymes) impulsado por el Gobierno de Alfredo Cornejo. La iniciativa busca acompañar al sector productivo en un contexto de dificultades económicas, mediante facilidades para regularizar deudas tributarias y reducir los costos financieros.

El proyecto ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que completó su tratamiento legislativo y quedó pendiente de promulgación.

Las medidas forman parte de la estrategia anunciada por el Ejecutivo provincial a comienzos de noviembre para sostener la actividad económica y el empleo. El paquete está dirigido a contribuyentes mendocinos que cuentan con el Certificado MiPyME vigente.

Los beneficios aprobados

La iniciativa contempla cinco herramientas destinadas a aliviar la situación financiera de las empresas:

Suspensión de embargos e inhibiciones: hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extender el plazo por seis meses.

hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extender el plazo por seis meses. Planes de pago: facilidades de hasta 18 cuotas para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026.

facilidades de hasta 18 cuotas para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026. Compensación de saldos a favor: posibilidad de utilizar créditos fiscales de Ingresos Brutos para cancelar determinadas obligaciones tributarias.

posibilidad de utilizar créditos fiscales de Ingresos Brutos para cancelar determinadas obligaciones tributarias. Reducción de multas: disminución de hasta el 50% de las sanciones vinculadas con Ingresos Brutos y Sellos.

disminución de hasta el 50% de las sanciones vinculadas con Ingresos Brutos y Sellos. Menores intereses: la tasa resarcitoria pasará del 2,5% al 2%, mientras que la punitoria bajará del 4% al 3,5%.

El objetivo es que las empresas puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales mediante condiciones más favorables, sin que esto implique una condonación general de deudas.

El Senado aprobó un paquete de alivio fiscal para las PyMEs mendocinas



La iniciativa obtuvo sanción final y establece la suspensión de embargos, planes de pago de hasta 18 cuotas, compensación de saldos a favor y reducción de multas e intereses.https://t.co/X2q3s1iZhF — Cámara Senadores de Mendoza (@senadomendoza) November 17, 2026

El contexto económico y la baja de impuestos

El paquete había sido anticipado por Cornejo durante encuentros con empresarios mendocinos, donde destacó la necesidad de reducir la presión tributaria y generar condiciones para sostener la producción.

En paralelo, el Gobierno provincial impulsa una reducción del impuesto de Sellos del 1% al 0,75% para 2027, medida que forma parte de su política tributaria para el próximo año y que se tramita por separado. Sitio Andino