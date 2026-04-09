Luz verde a la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados mendocinos

Tras una jornada maratónica de 11 horas marcada por la tensión tanto en el recinto como en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del régimen de protección de glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Gobierno de Javier Milei anotó un triunfo legislativo clave, logrando desplazar del foco mediático las recientes polémicas que involucran a la Jefatura de Gabinete.

La sesión contó con la presencia de figuras centrales del Ejecutivo como Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque se notó la ausencia de Manuel Adorni.

El avance del proyecto fue posible gracias a un bloque diverso que incluyó al PRO, la UCR, Innovación Federal y sectores de Provincias Unidas, quienes acompañaron la moción de Nicolás Mayoraz para votar el articulado en bloque (general y particular), acelerando así la definición del debate.

La reforma modifica la Ley 26.639 al introducir un criterio que redefine la protección ambiental. Hasta ahora, el esquema contemplaba una cobertura amplia sobre glaciares y ambiente periglaciar. Con la nueva redacción, ese alcance se vuelve selectivo y queda sujeto a la “función hídrica comprobable”.

En términos concretos, esto implica que zonas previamente restringidas podrían habilitarse para actividades como la minería, siempre que se determine que no cumplen un rol clave en la regulación del agua. El cambio abre la puerta a inversiones en sectores estratégicos como el litio y el cobre, especialmente en provincias del norte.

Voto de los mendocinos

La mayoría de los mendocinos avaló la propuesta del oficialismo que redefine las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciales que antes estaban completamente resguardadas. Solo el peronismo y la exoficialista Arrieta se opusieron al expediente.