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Lunes feriado y así estará el tiempo en Mendoza ¿sube la temperatura?

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes feriado con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 14 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 30 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 34 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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