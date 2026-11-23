Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 14 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia se mantiene con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 25 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente soleado.