La semana en Mendoza empezará con un lunes muy caluroso, con posibles lluvias en el territorio y cielo parcialmente cubierto.

El domingo el calor en Mendoza estuvo presente y según los especialistas hoy se mantendrá. La Dirección de Contingencias Climáticas anuncio un lunes con temperaturas altas y cielo cubierto.

Las temperaturas no han bajado de los 30 grados y no no será la excepción. El día de hoy se espera una máxima de 38 grados junto a una mínima de 21°C. Además, se harán presente vientos moderados del noreste.

La Dirección de Contingencias también anunció una posible jornada con tormentas. Por lo que habría que prepararse ante la posible entrada de lluvias que vendrán acompañadas de granizo.

¿Cómo sigue la semana?

El día martes por otro lado, será un día caluroso que recibirá a los mendocinos con una máxima de 34 grados, vientos moderados del sudeste y cielo cubierto. Para mañana no se esperan tormentas.